وذكر البيان أن إيرادات الشركة الفصلية بالربع المنتهي في 30 سبتمبر بلغت حوالي 2.1 مليار جنيه بزيادة 7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مدار التسعة أشهر الأولى من العام بلغت الأرباح الصافية 548 مليون جنيه بزيادة سنوية 26 بالمئة، فيما بلغت إيرادات النشاط حوالي 5 مليارات جنيه بزيادة 7 بالمئة.

وكشفت الشركة عن ارتفاع إجمالي المبيعات المتعاقد عليها إلى 19.8 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من العام الجاري بزيادة سنوية 67 بالمئة.

وأشارت الشركة إلى تراجع نسبة إلغاءات المبيعات إلى 5 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من العام مقابل 8 بالمئة في نفس الفترة من 2022.

وقال أيمن عامر، المدير العام لشركة سوديك في الإفصاح: "جاء على رأس أولوياتنا خلال عام 2023 تحقيق التوازن بين نمو المبيعات والحفاظ على ربحية المشاريع من خلال استراتيجيات دقيقة للتسعير والطروحات في جميع مشروعاتنا".

يذكر أن سوديك من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، وهي مملوكة بنسبة 85 بالمئة لصالح تحالف "الدار العقارية- القابضة إيه دي كيو"، و5 بالمئة لـ "إكويتي القابضة"، وباقي الأسهم متداولة في البورصة المصرية.