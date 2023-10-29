الصفقة التي يجري وضع اللمسات النهائية لإنجازها، وقد يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، تقدر قيمة وحدة الاتصالات الإسبانية بأكثر من 5 مليارات يورو (5.3 مليار دولار)، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

وبحسب ما ذكرته مصادر فإن عرض شركة "زيغونا" تفوق على العروض الأخرى المقدمة لشراء شركة الاتصالات الإسبانية، بما في ذلك عرض من شركة الأسهم الخاصة "آر آر جيه كابيتال".

ومنذ أكثر من عام، تحاول شركة "فودافون"، ومقرها في نيوبري بإنجلترا، إبرام صفقة بشأن وحدتها في إسبانيا التي واجهت لسنوات تراجعا كبيرا في الأرباح.