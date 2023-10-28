وأعلنت شركات الطيران الكبرى في الصين عن تحقيق أول أرباح فصلية منذ أكثر من ثلاث سنوات، الجمعة، مما عزز آمال القطاع في تجاوز شركات الطيران الحكومية الثلاث الكبرى في الصين أخيرا الصعوبات التي سببتها جائحة كوفيد-19.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الجمعة، إن إدارة الطيران المدني ستطرح خطة الطيران لموسمي الشتاء والربيع غدا الأحد والتي ستستمر حتى 30 مارس.

وقال التقرير إن الخطة ستشمل 96,651 رحلة داخلية أسبوعيا بزيادة 34 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها قبل أربع سنوات إذ أضيفت 7202 من الرحلات الجديدة مع تدشين 516 خطا داخليا.

وأوضحت شينخوا أن الزيادة في الرحلات الداخلية ستعزز الخطوط بين المطارات الإقليمية في غرب وجنوب الصين والمطارات الرئيسية في شنغهاي وبكين وقوانغتشو.