جاء ذلك في تصريح صحفي مع وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك، عقب اجتماعات لجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين (JETCO) في أنقرة.

وأوضح بولات أن العلاقات السياسية "رفيعة المستوى" بين البلدين سيكون لها انعكاسات إيجابية على العلاقات التجارية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن حجم التجارة الثنائية بين ألمانيا وتركيا بلغ العام الماضي 45 مليار دولار، وأن توقعاتهم للعام الجاري هي تجاوز قيمة التجارة 50 مليار دولار.

وذكر بولات أن أكثر من 8 آلاف شركة ألمانية وشركات ألمانية تركية تعمل في تركيا، وأن قيمة الاستثمارات الألمانية المباشرة في تركيا تجاوزت مستوى 23 مليار و100 مليون دولار العام الماضي.

وأشار إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه حول اجتماعات لجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية سيعمل على تعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وفي منشور للوزير التركي عبر منصة "إكس"، قال بولات إنه عقد اجتماعا مثمرا للغاية مع هابيك حول مواضيع التجارة الثنائية وتحديث الاتفاق الجمركي وطلب التأشيرات.

يشار أن وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك يزور تركيا رفقة ممثلون عن عالم الأعمال الألماني.