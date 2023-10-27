وأوضحت المجموعة أن الرحلات الجوية من العاصمة اللبنانية وإليها ستظل معلقة حتى 14 نوفمبر، فيما سيتم تعليق رحلات تل أبيب حتى 30 نوفمبر.

ويأتي قرار "لوفتهانزا" بعد قرارات مماثلة اتخذتها شركات طيران أخرى على خلفية النزاع بين إسرائيل وحماس.

ومن بين شركات الطيران الأخرى التي علّقت رحلاتها إلى تل أبيب "كاثي باسيفيك" و"فيرجين أتلانتيك" و"بريتيش إيروايز" والخطوط الجوية الفرنسية-كاي أل أم وشركة "دلتا" الأميركية و"راين إير".

وحذّرت عدة دول من السفر إلى إسرائيل وكذلك إلى دول مجاورة مثل لبنان، فيما يعمل عدد منها على إعادة مواطنيها في المنطقة.