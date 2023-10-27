وبقي الين حول مستوى 150 للدولار، قبل اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات الخميس، نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث بأسرع وتيرة في عامين تقريبا، إذ ساهم ارتفاع الأجور نتيجة قوة سوق العمل في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

ومع صدور بيانات جديدة أظهرت أيضا قوة الأنشطة التجارية، زادت التوقعات بأن يستمر الفيدرالي الأميركي، في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول، مما دفع الدولار إلى الارتفاع بصورة كبيرة هذا الأسبوع.

واستقر مؤشر الدولار عند 106.52، بعد أن بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 106.89 في الجلسة السابقة، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.35 بالمئة.

وواجه اليورو صعوبة في تحقيق مكاسب واستقر عند 1.0559 دولار، وفي سبيله لتسجيل خسارة أسبوعية قدرها 0.25 بالمئة.

وقرر البنك المركزي الأوروبي الخميس، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا، لينهي سلسلة غير مسبوقة شملت 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع، تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو بصورة مفاجئة هذا الشهر.

وتراجع الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2117 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، سجله الخميس عند 1.2070 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.635 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في عام عند 0.6271 دولار الخميس.

وواصل الين الياباني التذبذب عند 150 للدولار، وهو المستوى الذي يقول بعض المحللين إنه قد يؤدي لتدخل السلطات اليابانية.

وارتفع الين بأكثر من 0.2 بالمئة ليحوم حول 150.10 للدولار، وهو ما يزيد بقليل على أدنى مستوى له في عام، الذي سجله الخميس عند 150.78.

ومن المقرر أن يجتمع بنك اليابان الأسبوع المقبل، وسط تكهنات متزايدة بأنه قد يغير سياسته بشأن السيطرة على عوائد السندات.