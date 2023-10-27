انخفض مؤشر ثقة الأعمال الإيطالي الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء (ISTAT) للشهر السابع على التوالي في أكتوبر إلى 96.0 من 96.4 في الشهر السابق، مسجلاً أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020.

وتطابقت قراءة أكتوبر مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز شمل ثمانية محللين.

تراجع مؤشر ثقة الأعمال المركب الصادر عن ISTAT، والذي يجمع بين نتائج مسوح للقطاعات الصناعية والتجارية والإنشائية والخدمية، إلى 103.9 في أكتوبر من 104.9 في سبتمبر، مسجلاً أدنى مستوى منذ أبريل 2021.

وتباطأت جميع قطاعات الأعمال باستثناء قطاع البناء.

تدهورت ثقة المستهلك أيضًا، حيث انخفض المؤشر بشكل حاد هذا الشهر إلى 101.6 من 105.4 في سبتمبر، وهو أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 105.2 في استطلاع رويترز.

كان مؤشر أكتوبر، الذي شهد انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي، هو الأدنى منذ يناير من هذا العام.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي قد انكمش بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، ويتوقع معظم المحللين أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفًا خلال النصف الثاني من العام.

خفضت الحكومة الإيطالية الشهر الماضي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بالكامل إلى 0.8 بالمئة من تقدير سابق بنسبة 1 بالمئة تم إجراؤه في أبريل، كما خفضت التوقعات لعام 2024 إلى 1.2 بالمئة من 1.5 بالمئة.