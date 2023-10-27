وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قالت إن الجيش نفذ الخميس ضربات ضد منشأتين في شرق سوريا، يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها، ردا على سلسلة من الهجمات ضد القوات الأميركية في كل من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من أن الضربات لم تؤثر بشكل مباشر على الإمدادات، فقد زادت المخاوف من أن الصراع في قطاع غزة قد ينتشر ويعطل الإمدادات من منتج النفط الخام الرئيسي إيران، التي تدعم حماس.

وفي مذكرة لغولدمان ساكس، أبقى البنك على توقعاته لسعر النفط عند 95 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من عام 2024.

وأوضح محللو البنك، أن الأسعار قد ترتفع بنسبة 20 بالمئة عن المستوى المتوقع، في حال حدث إضراب في الإمدادات المارة عبر مضيق هرمز، وهو سيناريو ضعيف الاحتمال.

من جانبه قال محلل استراتيجيات السوق لدى "ساكسو كابيتال"، شارو تشانان، "آثار مخاوف ضعف الطلب على النفط سوف ترتفع مع بدء نفاد مدخرات الأسر الأميركية، وتصاعد المخاوف إزاء ركود اقتصاد الولايات المتحدة، رغم دفع الحرب الدائرة لأسعار النفط نحو الارتفاع خلال الأسبوع الماضي".

ويتجه الخامان رغم ذلك صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع، إذ تراجعت العلاوة المرتبطة بالمخاوف الجيوسياسية قليلا عندما لم تتأثر إمدادات النفط من خارج نطاق منطقة الصراع المباشرة.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 7:28 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.29 بالمئة أو بـ 1.17 دولار إلى 89.08 دولار للبرميل.

كما ارتفعت أسعار عقود خام نايمكس الأميركي بنسبة 1.32 بالمئة أو بـ 1.07 دولار إلى 84.28 دولار للبرميل.