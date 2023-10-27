و أعرب في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش افتتاح المقر الجديد للقنصلية الصينية في دبي، عن حرص بلاده على المشاركة الفعالة في COP28، والمساهمة بالجهود الدولية الهادفة إلى الحفاظ على البيئة و صون الطبيعة ومعالجة تحديات تغيير المناخ.

ولفت السفير إلى أن الجهات المعنية في بلاده بالتنسيق مع الشركات الصينية المختصة، تكثف جهودها لإنهاء الترتيبات المتعلقة بالمشاركة في الحدث العالمي الذي تستضيفه الامارات نوفمبر المقبل، وضمان المشاركة الفعالة في COP28.

وأشار السفير الصيني، إلى العلاقات القوية التي تربط بلاده بالإمارات، والتي تشهد تطورا مستمرا على كافة الصعد بدعم قيادتي البلدين، مشيراً إلى ان افتتاح المقر الجديد للقنصلية الصينية بدبي يأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون مع الإمارات.