وتوقعت الشركة ارتفاعًا في الإيرادات خلال موسم العطلات الرئيسية والذي لا يزال من الممكن أن يفوق توقعات وول ستريت، حيث أعلنت عن نتائج قوية للربع الثالث.

على هذه الخلفية، تتوقع أمازون إيرادات تتراوح بين 160 مليار دولار و167 مليار دولار لربع العطلات المهم للغاية المنتهي في 31 ديسمبر المقبل. وكان المحللون الذين استطلعت LSEG توقعاتهم يتوقعون مبيعات بقيمة 166.62 مليار دولار، عند الحد الأعلى لتوجيهات أمازون.

وقالت صوفي لوند ييتس، محللة الأسهم في هارغريفز لانسداون، إن زيادة أمازون في التعيينات الموسمية تبشر بالخير بالنسبة للإنفاق الاستهلاكي التقديري، إلى حد ما.

وأعلنت "أمازون" بأنها ستوظّف 250 ألف شخصا بدوام كامل أو جزئي أو موسمي في الولايات المتحدة للتعامل مع الطلب على التسوق في الشهور المقبلة.

وأضافت: "يمكننا أن نتطلع إلى دفعة نهائية للإنفاق قبل التراجع الكبير في العام الجديد. لذا، فإن هذا خطر يحتاج إلى مراقبة عن كثب".

وذكرت "أمازون" الأسبوع الماضي بأنها ستوسع عمليات التوصيل بواسطة المسيّرات لسلع معينة إلى ولاية أميركية ثالثة وإلى بريطانيا وإيطاليا بحلول أواخر العام 2024.

غالبًا ما ترتبط نتائج أعمال أمازون بإيرادات قسم الحوسبة السحابية التابعة لها. شهدت شركة أمازون السحابية (AWS)، التي طالما كانت مصدرًا رئيسيًا للربح، تباطؤًا في النمو في الأرباع السابقة. وفي الوقت نفسه، تجاوزت منافستها مايكروسوفت، ثاني أكبر مزود للخدمات السحابية من حيث الإيرادات بعد أمازون، تقديرات وول ستريت هذا الأسبوع مع استعداد عملائها لترقية الذكاء الاصطناعي.

وفي مكالمة مع الصحفيين، قال المدير المالي لشركة أمازون، بريان أولسافسكي، إن الجهود المبذولة لمساعدة العملاء على ضبط المبلغ الذي ينفقونه في السحابة "بدأت في التباطؤ".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي آندي جاسي إن AWS كانت تسرع وتيرة توقيع الصفقات وإتمامها، من بينها التوسعات الكبيرة مع العملاء الحاليين بالإضافة إلى الاتفاقيات لأول مرة. وقال في بيان: "واصل نمونا في AWS استقراره".

كما توقع جاسي أن يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى إيرادات تبلغ عشرات المليارات من الدولارات لشركة AWS على مدى السنوات العديدة القادمة.

في المجمل، حققت AWS إيرادات بلغت 23.1 مليار دولار في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر الماضي وبنسبة ارتفاع 12 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 23.09 مليار دولار.

نتائج الربع الثالث

ارتفع إجمالي إيرادات ‏أمازون خلال الربع الثالث ‏من عام 2023، بنسبة 13 بالمئة إلى 143.1 مليار دولار مقابل التوقعات عند 141.41 مليار دولار، وفقًا لبيانات LSEG.‏

كما نما صافي الدخل بنسبة 245 بالمئة إلى 9.9 مليار دولار في الربع الثالث، بالمقارنة مع 2.87 مليار دولار كان قد سجلها في الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغ نصيب السهم من الأرباح 94 سنتًا، مقارنة بتقديرات وول ستريت البالغة 58 سنتًا.