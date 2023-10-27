شيئًا فشيئًا، تلاشت وجهة النظر القائلة بأن العملة اليابانية كانت الرهان الأكثر نظافة ضد الدولار - والتي كان من المقرر أن تتزايد مع رفع اليابان لأسعار الفائدة بينما يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة - مع هيمنة القوة المتعنتة للدولار على التجارة.

إحدى المؤشرات هي حالة من الهدوء المتوتر في أسواق العقود الآجلة الفورية والخيارات للدولار مقابل الين، حيث يتخلى المتداولون عن انتظار ارتداد الين.

والسبب الآخر هو تراجع جاذبية الين كعملة تمويل وملاذ آمن، حيث أن مخاطر التدخل من ناحية وتغيير السياسة النقدية من ناحية أخرى قد ترك الين في حالة ركود.

وقال باتريك لو، رئيس تداول العملات الأجنبية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك أوف أميركا في هونغ كونغ: "في وقت سابق من هذا العام، اعتقد الجميع أن الدولار مقابل الين يتجه إلى 120". "لكن الآن، قلة قليلة من الناس يتوقعون أن تنخفض الأسعار إلى هذا الحد".

بسبب الفجوة المتسعة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية، خسر الين 13 بالمئة من قيمته مقابل الدولار هذا العام، ويتم تداوله قرب 150 ينا مقتربا من أدنى مستوى في ثلاثة عقود عند 151.94 مما دفع الحكومة للتدخل قبل عام.

إن قيمة مؤشر سعر الصرف الفعال الحقيقي للين والتي بلغت 72.4 في سبتمبر هي الأدنى منذ بدء سجلات بنك التسويات الدولية في عام 1994، وهي أقل من أي من التوقعات الاسترجاعية لبنك اليابان، والتي يعود تاريخها إلى عام 1970.

ولكن حتى بعد أن اتخذ بنك اليابان خطوة نحو تطبيع السياسة في يوليو وخفف القيود على عوائد السندات، انخفض الين - مما يثير علامات استفهام حول آفاق انتعاش مستدام يقوم على ارتفاع أسعار الفائدة اليابانية.

تشير أسعار الخيارات إلى سوق غير مستعد للتعافي الكبير الذي سيحدث قريبًا - أو غير راغب في المراهنة عليه.

ارتفعت التقلبات الضمنية لمدة أسبوع واحد، قبل اجتماع البنك المركزي في 31 أكتوبر. ومع ذلك، فقد وصل في معظم الأوقات الأخرى إلى أدنى مستوياته خلال 18 شهرًا في أكتوبر وانحراف مؤشر JPYRR25=، والذي يمكنه قياس الرهانات الاتجاهية، ويظهر انخفاضًا مطردًا في الشعبية النسبية للدولار/الين خلال العام حتى الآن.

يقول المشاركون في السوق إن ما تغير هو التوقع بأن تتولى اليابان قيادة عملتها هذا العام.

وقال ماسافومي ياماموتو، كبير استراتيجيي العملات في ميزوهو سيكيوريتيز في طوكيو: "حتى لو تحرك بنك اليابان، كما تعلمون، فهو عاجز جدًا."

وقال "إن الين أقل بكثير من تقلب عوائد السندات الأمريكية". "الدولار/ الين هو دالة لفجوة العائد بين الولايات المتحدة واليابان، وفجوة العائد بين الولايات المتحدة واليابان هي دالة للاقتصاد الأميركي."

التحرك ببطء

بالكاد تحرك الين خلال شهر حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى رفع قيمة أصول الملاذ الآمن الأخرى، مثل الذهب والفرنك السويسري، وبينما تكثفت التكهنات بأن بنك اليابان سيبدأ في رفع أسعار الفائدة قريبًا.

وكانت عوائد السندات الحكومية في اليابان لعشر سنوات ترتفع بشكل مطرد نحو الحد الأقصى للتحمل الذي حدده صانعو السياسة وهو 1 بالمئة. ويتوقع عدد قليل من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم حدوث تحول في السياسة بمجرد اجتماع الأسبوع المقبل، ويعتقد معظمهم أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل سترتفع إلى المنطقة الإيجابية العام المقبل.

ومع ذلك، إلى جانب خطر التدخل، يبدو أن هذا الأمر قد منع الين من الانخفاض، بدلا من دفع ذلك النوع من الارتفاع الذي كان المستثمرون يستعدون له في بداية عام 2023.

وقالت شافالي ساشديف، رئيسة خدمات الاستثمار في آسيا لدى بنك بي إن بي باريبا لإدارة الثروات: "كان الين هو الشيء الرئيسي الذي أراد الناس التحدث عنه منذ عدة أشهر".

وقالت "لقد أصبح الأمر أقل إلحاحا بعض الشيء، أو أقل إلحاحا بكثير... في الآونة الأخيرة". ومن المؤكد أن ساشديف قال إن الاهتمام بـ "التداولات المحمولة" - أي اقتراض الين لبيعه مقابل عملات ذات فائدة أعلى آخذ في التضاؤل، في حين كان المستثمرون حريصين على التعرض الطويل لأصول الين.

وقالت: "أصبح الأمر أقل إلحاحًا بقليل، أو أقل إلحاحًا بكثير ... في الآونة الأخيرة". ومن المؤكد أن ساشديف قالت إن الاهتمام بـ "تداولات المناقلة أو التجارة بالفائدة" - اقتراض الين لبيعه مقابل عملات ذات فائدة أعلى - يتراجع، في حين أن المستثمرين كانوا حريصين على التعرض الطويل لأصول الين.

يذكر أن التجارة واحدة من أكثر الاستثمارات شعبية في الأسواق المالية اليوم، ويتضمن ذلك بيع أو اقتراض أصل بسعر فائدة منخفض، بهدف استخدام العائدات لتمويل شراء أصل آخر بسعر فائدة أعلى. من خلال دفع سعر فائدة منخفض على أحد الأصول وتحصيل الفائدة الأعلى المكتسبة من الأصل الآخر، فإنك تستفيد من فرق سعر الفائدة.

ويقول مستثمرو الأسهم على المدى الطويل أيضًا إنهم راضون بنسيان التحوط في العملة، على أمل ألا ينخفض الين وأن يؤدي الارتفاع النهائي إلى زيادة عوائدهم.

نصح بنك سيتي بالرهانات على أن الين سيبقى ثابتًا لفترة أطول. وقال الاستراتيجيون في اقتراح تجاري عبر البريد الإلكتروني إنه يمكن الاستفادة من شراء عقود الخيارات التي تراهن على عدم حدوث تغيير كبير أو انخفاض صغير في الين مقابل الدولار إذا انخفض إلى 153 أو 155 مقابل الدولار، أو تغطية تكاليفها الخاصة إذا ظل ثابتًا.

وقالوا "توقعات السوق بشأن الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه بنك اليابان في تطبيع السياسة مبكرة للغاية من وجهة نظرنا".

"قد يكون الاجتماع القادم لبنك اليابان بمثابة تذكير بأن التطبيع سيكون بطيئًا."