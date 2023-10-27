وبلغ عدد الركاب 180 مليونًا بين شهري يوليو وسبتمبر، بزيادة 2.6 بالمئة عن المستوى قبل الجائحة في عام 2019، وفقًا لإدارة الطيران المدني الصينية.

وشهدت الصين في سبتمبر الماضي تدفق للمسافرين بأعداد غير مسبوقة في اليوم الأول من عطلة وطنية تستمر أسبوعا هي الأطول منذ التخلي في نهاية عام 2022 عن سياسة صفر كوفيد التي ضربت قطاع السياحة.

وارتفع عدد حجوزات السفر الى الخارج على "تريب دوت كوم"الموقع الرئيسي لبيع التذاكر وحجز الفنادق في الصين، 20 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقا للشركة.

وبمناسبة العطلة التي تستمر ثمانية أيام في العيد الوطني، ارتفع عدد الرحلات إلى الصين أربع مرات، وفقا للمنصة الصينية.

يذكر أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بـ 4.9 بالمئة وبشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث، كما نما الإنتاج الصناعي في سبتمبر 4.5 بالمئة على أساس سنوي متجاوزا التوقعات.

وتجاوز نمو مبيعات التجزئة، وهو مقياس للاستهلاك، التوقعات وارتفع 5.5 بالمئة خلال سبتمبر الماضي متسارعا من نمو 4.6 بالمئة في أغسطس.