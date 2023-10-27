ويمتد مشروع "جنان" على مساحة واسعة تبلغ نحو مليون متر مربع، وستطرح المرحلة الأولى من المشروع بحيث تكون متاحة للمشترين ابتداءً من 31 أكتوبر 2023، وستضم 462 وحدةً من أصل 2428 منزلاً، وهي تشمل وحدات تاون هاوس تتراوح بين ثلاث إلى أربع غرف نوم وصولاً إلى فلل مكوّنة من ثلاث إلى ست غرف بتشطيبات قياسية وعالية الجوّدة.

ويستهدف المشروع التطويري الجديد الحصول على الريادة في الطاقة والتصميم البيئي "LEED" للمخطط الرئيسي وسيدمج تدابير الاستدامة في تصميمه لتقليل استهلاك الطاقة والمياه والنفايات.

وفي إطار التزامها بتطوير مجمّعات صحية ومستدامة، ستقوم الدار بتطوير "جنان" بما يتماشى مع معايير "فيتويل"، الشهادة الأبرز عالمياً في مجال المباني الصحية، بهدف الحصول على تصنيف "فيتويل" من فئة 3 نجوم، وقد صُمّم "جنان" بطريقة تعطي الأولوية للإضاءة الطبيعية والمناظر الخلابة بما يرتقي بجودة حياة قاطنيه.

وبالإضافة إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي بين السكان والارتقاء بجودة حياتهم، سيشتمل المجمّع السكني الجديد على ميزات مستدامة رئيسية تتماشى مع رغبة الدار في تعزيز الحياة المستدامة مثل نقاط شحن السيارات الكهربائية، وتجهيزات المياه عالية الكفاءة، والإدارة الذكية للنفايات، وسيتم إعطاء الأولوية لاستخدام المواد محلية المصدر في عملية التطوير لتقليل البصمة الكربونية، بجانب اعتماد ممارسات البناء المستدامة.

من جانبه، عبر طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية عن سعادته بالبدء بفصل جديد في تاريخ الدار من خلال توسيع حضور الشركة نحو إمارة دبي وطرح مشاريعنا السكنية المميزة فيها للمرة الأولى وسنقوم بالتعاون مع دبي القابضة بتطوير ثلاثة مجمّعات سكنية ضمن مواقع رئيسية خارج مركز المدينة، حيث سنوظّف أفضل إمكانات الدار لتطوير بيئات ومجمّعات ذات تصميم فريد وعملي، وستكون البداية مشروع جنان.

وأضاف: مع استمرار سوق العقارات في دبي في تحقيق نمو قوي، نتطلع إلى توسيع حضورنا في الإمارة مع تركيزنا على المزيد من التنويع الجغرافي والقطاعي".

وبهذه المناسبة، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، "تماشياً مع رؤيتنا في رسم معالم المشهد الحضري في الإمارة وبالتعاون مع الدار، نكشف اليوم عن مشروع سكني مميّز ومُستدام يراعي الصحّة والرفاه لقاطنيه كما يهتم بالطبيعة المحيطة وتتجاوز شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع الدار مفهوم التحالف والتعاون التجاري المُعتاد، بل هي تجسيد لالتزام كلا المجموعتيْن بأحداث أثر إيجابي في المجمّعات التابعة لنا".

وأضاف " نهدف معاً إلى وضع معايير جديدة ورفع مستوى ما يُطرَح في السوق من خلال التركيز على الجودة العالية والاستدامة".

وقال "تأتي دبي القابضة في طليعة الشركات التي تعزّز مكانة دبي وجهةً عالميةً للاستثمار بشكلٍ مستمر، وتساهم أيضاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة القائم على التميّز والابتكار ضمن مناخ السوق المعروف بديناميكيّته وتطورّه الدائم".

من جانبه، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للتطوير".. " يسرنا الكشف عن مشروع جنان الذي يمثل أول مفهوم سكني للدار في دبي وحرصنا على مدار عملية تطوير المخطط الرئيسي للمشروع على إيجاد أسلوب حياة مبتكر يركز على الرفاهية التي تجمع بين المنازل الحديثة والمساحات الخضراء الواسعة والمرافق المشجعة على التواصل والتفاعل بين السكان".