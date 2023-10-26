وبحسب بيان من الشركة، فإن المحطة التي تعتبر الأكبر من نوعها قيد على مستوى المنطقة، هي أول مشروع طاقة شمسية مستقل قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان.

ووقعت "مصدر" اتفاقيات لتطوير مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح برية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 1 غيغاوات، والتي تأتي ضمن المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة المتجددة التي ستطورها "مصدر" بقدرة إجمالية تبلغ 10 غيغاوات في أذربيجان والتي تم الاتفاق عليها في يونيو 2022.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر": "يسرنا توقيع (مصدر) اتفاقيات جديدة لتنفيذ مجموعة من المشاريع تساهم من خلالها الخبرات الإماراتية الرائدة في دعم أهداف الطاقة النظيفة في أذربيجان التي تهدف إلى توليد أكثر من 30 في المئة من إجمالي طاقتها الإنتاجية من مصادر متجددة بحلول عام 2030".

وأضاف: "يأتي تدشين محطة كاراداغ قبل 34 يوماً من انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، ليقدم نموذجاً على أهمية اتخاذ خطوات عملية لترجمة أهداف اتفاق باريس إلى واقع ملموس".

وتمثل محطة كاراداغ أولى مشاريع "مصدر" في أذربيجان، وستقوم بإنتاج نحو نصف مليار كيلو وات/ساعة من الكهرباء سنوياً، أي ما يكفي لتزويد 110 آلاف منزل بالكهرباء، كما ستساهم في تفادي إطلاق 200 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وشارك في تمويل المشروع كل من صندوق أبوظبي للتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

يذكر أن شركة "مصدر" تأسست في عام 2006 ولديها مشاريع في أكثر من 40 دولة حول العالم بقدرة إنتاجية تتجاوز 20 جيجاوات، كما أنها استثمرت أو تلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 غيغاوات وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.