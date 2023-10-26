تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضا بنسبة 0.5 بالمئة.

وقاد قطاع تصنيع السيارات خسائر القطاعات.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند أربعة بالمئة منهيا سلسلة غير مسبوقة من عمليات رفع الأسعار لعشرة مرات متتالية.

وجاء قطاع الرعاية الصحية بين القطاعات الأضعف أداء، إذ هبط سهم شركة شتراومان السويسرية لزراعة الأسنان قرابة عشرة بالمئة بعد أن خفضت شركة ألاين تكنولوجي الأميركية توقعاتها لعوائد العام بأكمله.

وأثرت مجموعة من النتائج المتشائمة أيضا في المؤشر، إذ هوى سهم شركة سيمنس للطاقة 35.5 بالمئة إلى مستويات متدنية قياسية بعد أن قالت الشركة الألمانية إنها تجري محادثات مع الحكومة بخصوص تلقي ضمانات حكومية بعد حدوث انتكاسات ضخمة في قطاع طاقة الرياح بالشركة.

وتعثر سهم ستاندرد تشارترد 12.4 بالمئة مع هبوط أرباح البنك في الربع الثالث قبل خصم الضرائب 33 بالمئة، بينما دفع تراجع في العوائد التجارية سهم بنك بي.إن.بي باريبا إلى النزول 2.6 بالمئة.

وهبط قطاع تصنيع السيارات 2.1 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم شركة مرسيدس بنز الألمانية بعد تراجع أرباح الربع الثالث وبهبوط سهم شركة فولفو كارز السويدية 9.5 بالمئة.

وأظهرت بيانات إل.إس.إي.جي أن المحللين بشكل إجمالي يتوقعون تراجع مكاسب المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 9.7 بالمئة في الربع الثالث، وهي نسبة أكبر من 6.6 بالمئة المتوقعة في أوائل يوليو.