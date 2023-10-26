وأظهرت بيانات البنك، الخميس، أن أرباح "الأهلي" الكويتي تراجعت لتصل إلى 8.735 مليون دينار (28.24 مليون دولار) مقارنة مع 9.071 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن أرباحه الصافية بلغت 32.643 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 مقارنة مع 27.495 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 19 في المئة.

وعزا البنك الارتفاع في فترة التسعة أشهر بشكل أساسي إلى "تحسين الدخل التشغيلي وانخفاض تكاليف المخصصات".

وكان البنك الأهلي الكويتي قد أعلن انتهاء عملية الاكتتاب في زيادة رأسماله عبر طرح 500 مليون سهم، بقيمة 100 مليون دينار (حوالي 324 مليون دولار).

وقد فاق الطلب على القيمة المطروحة والمستهدفة بنسبة 331 بالمئة لتصل إلى 331.37 مليون دينار.

وبانتهاء عملية الاكتتاب، ارتفع رأسمال البنك المدفوع بنسبة 26.7 بالمئة ليصل إلى 237.4 مليون دينار (769 مليون دولار)، بحيث تأتي هذه العملية تماشياً مع استراتيجية البنك الأهلي الكويتي الهادفة إلى دعم مركزه المالي وتحقيق المزيد من التطور والنمو في أنشطته وتواجده.