وقال كوبراكوف في تصريحات نشرها على موقع "إكس": "المعلومات المتعلقة بإلغاء أو توقف غير مقرر للممر الأوكراني المؤقت لحركة السفن المدنية من وإلى موانئ منطقة أوديسا الكبرى كاذبة".

وأضاف: "جميع الطرق المتاحة التي أقامتها البحرية الأوكرانية صالحة وتستخدمها السفن المدنية".

وقالت شركة "بارفا إنفست" الاستشارية، ومقرها كييف، الخميس، إن أوكرانيا علقت استخدام ممرها الجديد لنقل الحبوب عبر البحر الأسود بسبب ما تعتبره مخاطر عسكرية.

وأضافت الشركة الاستشارية على تطبيق تيليغرام: "نود إبلاغكم بتعليق حركة السفن من وإلى الموانئ مؤقتا. وسيسري الحظر الحالي في 26 أكتوبر ومن المحتمل تمديده".

وذكرت الشركة أنه تم بالفعل تعليق الممر لمدة يومين بناء على طلب من الجيش الذي أشار إلى تهديد متزايد من نشاط الطيران العسكري الروسي في المنطقة.

وفتحت أوكرانيا "ممرا إنسانيا" للسفن المتجهة إلى الأسواق الإفريقية والآسيوية في أغسطس في محاولة للتحايل على حصار فعلي للموانئ في البحر الأسود بعد انسحاب روسيا من اتفاق يضمن تصدير الحبوب الأوكرانية المنقولة بحرا خلال الحرب.

وقال مسؤول زراعي كبير في وقت لاحق إن الطريق سيستخدم أيضا لشحن الحبوب.

ويقول مسؤولون أوكرانيون ومصادر في قطاع الشحن إن أكثر من 40 سفينة شحن دخلت الممر حتى الآن، وغادر 1.5 مليون طن من البضائع الموانئ البحرية الأوكرانية عبر الممر.

وأغلب الشحنات من الحبوب والبذور الزيتية والزيوت النباتية.

وقال منتجون زراعيون أوكرانيون هذا الأسبوع إن الطريق الجديد قد يتيح تصدير ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الغذاء شهريا، وهو ما يعوض تقريبا تأثير قرار روسيا بالانسحاب من الاتفاق السابق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وقال النائب الأول لوزير الزراعة تاراس فيسوتسكي أمس الأربعاء إن شحنات الحبوب عبر الممر قد تتجاوز مليون طن في أكتوبر.