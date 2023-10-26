وعزز من التراجعات قيام المستثمرين بتقييم المكاسب الحديثة لكبرى شركات التكنولوجيا وصدور بيانات اقتصادية متباينة.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 18.76 نقطة، أي بنسبة 0.06 بالمئة، إلى 33017.17 نقطة.

وهبط "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 10.78 نقطة، أي بنسبة 0.26 بالمئة، إلى 4175.99 نقطة.

ونزل المؤشر "ناسداك" المجمع 52.26 نقطة، أي بنسبة 0.41 بالمئة، إلى 12768.97 نقطة.