وذكر بيان وزارة التجارة التركية، الخميس، أن زيارة الوزير تأتي تلبية لدعوة نظيره المصري أحمد سمير صالح.

وأشار البيان إلى أن الزيارة تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأوضح أن 113 رجل أعمال تركي يرافقون وزير التجارة خلال الزيارة، بينهم 10 رؤساء لمنظمات مجتمع مدني.

ولفت البيان إلى أن الوزير سيلتقي ممثلي عالم الأعمال التركي والمصري خلال اجتماع طاولة مستديرة، كما سيعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره المصري.

وأضاف أن الزيارة ستضع خارطة طريق لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 مليارات دولار في الوقت الحالي إلى 15 مليار في غضون 5 سنوات.

وسيشارك الوفد التركي في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة، المزمع إقامته في العاصمة القاهرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.