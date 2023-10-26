ووافق نواب الدوما على خطط الإنفاق لعام 2024، والتي تتضمن زيادة بنسبة 68 بالمئة في الإنفاق العسكري.

وأنفقت موسكو، عشرات مليارات الدولارات على ذخائر وصواريخ ودبابات ومسيّرات ومعدات ورواتب جنود، منذ أن بدأت عمليتها العسكرية داخل أوكرانيا في فبراير الماضي.

وسيرتفع إجمالي الإنفاق الحكومي بأكثر من 20 بالمئة، ليصل إلى 36,6 تريليون روبل (391 مليار دولار)، وفق مشروع الموازنة.

وسيمثل الإنفاق الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي النفقات في 2024، أي بارتفاع بنسبة 68 بالمئة وصولا إلى 10,8 تريليون روبل (115 مليار دولار).

ومع نسبة تتجاوز 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ستكون حصة الإنفاق العسكري في الاقتصاد عند أعلى مستوياتها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تستخدم روسيا 15 ألف طن من المواد، من بينها ذخائر ووقود، يوميا في هجومها على أوكرانيا.

قبل التصويت، الخميس، قال وزير المالية، أنتون سيلوانوف، أمام المشرعين إن مشروع الموازنة "غايته مهمة اليوم، ضمان انتصارنا".