واظهرت نتائج البنك المالية، الخميس، أن الأرباح الصافية للبنك قد تراجعت بنسبة 14 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى 12.015 مليون دينار (38.84 مليون دولار) مقارنة مع 14.003 مليون دينار قبل عام.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن أرباحه الصافية خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 بلغت 30.122 مليون دينار مقارنة مع 41.243 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، في تراجع شديد بلغ 27 بالمئة.

وأرجع بنك برقان الهبوط في التسعة أشهر بشكل أساسي إلى "زيادة في صافي الخسارة النقدية بسبب التضخم المرتفع".