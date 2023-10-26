تحركات الأسهم

انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.9 بالمئة مع هبوط سهم شركة معادن 3.5 بالمئة.

وسجل المؤشر السعودي تراجعا أسبوعيا بنسبة 2.3 بالمئة.

قال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى (بي.دي سويس) إن البورصة السعودية شهدت أسبوعا متقلبا مع تفاعل المتعاملين مع التطورات الجيوسياسية وتقارير أرباح الشركات وتقلب أسعار النفط.

وأضاف "قد يواجه المؤشر الرئيسي مخاطر حدوث تصحيح إضافي للأسعار بعد ارتفاعها في الأيام القليلة الماضية".

وتراجع مؤشر دبي 1.5 بالمئة مع انخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارات، 3.3 بالمئة.

وأعلن البنك ارتفاع صافي أرباح الربع الثالث، لكنه شهد انخفاضا في الإيرادات.

وخسر مؤشر أبوظبي 0.9 بالمئة.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الطويلة الأجل وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع بعدما أثارت نتائج الشركات المخيبة للآمال في الولايات المتحدة المخاوف بشأن قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة.