وكشف يونايتد، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي، عن خسائر صافية بقيمة 2.9 مليون جنيه إسترليني (3.50 مليون دولار) خلال الربع المنتهي في 30 يونيو في مقابل خسائر بلغت 71 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة من العام السابق.

وقال النادي الإنجليزي، إنه يتوقع أن تصل إيراداته إلى مستوى قياسي يتراوح بين 650 و680 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي 2024، مقارنة بمبلغ 648.4 مليون جنيه إسترليني في العام المالي 2023.

ويتوقع النادي الذي فاز بالدوري الإنجليزي 20 مرة، أن تتراوح الأرباح الأساسية المعدلة بين 140 مليون جنيه إسترليني و165 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2024، مقارنة بمبلغ 155 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2023.

وبعد قرابة عام على فتح مانشستر يونايتد الباب أمام العروض الاستثمارية، يبدو أن الملياردير البريطاني جيم راتكليف يقترب من شراء 25 بالمئة من أسهم عملاق الكرة الإنجليزية، بعد سحب العرض القطري، لكن بقاء عائلة غلايزر مسيطرة على النادي شكلت خيبة أمل للعديد من مشجعي الشياطين الحمر.

ولم يفز يونايتد بالدوري منذ اعتزال فيرغوسون عام 2013، كما أنه رفع لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأخيرة عام 2008.