وبحسب بيانات اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود في تركيا، وصلت صادرات الشاي أسواق 111 دولة ومنطقة حرة بالعالم، منذ مطلع 2023.

وأضاف أن الفترة بين يناير وحتى سبتمبر 2022، تجاوزت قيمة صادرات الشاي 16.6 مليون دولار.

وحلت بلجيكا في مقدمة البلدان المستوردة للشاي التركي بـ7 ملايين و639 ألف دولار، ثم الولايات المتحدة بـمليونين و389 ألف دولار، ثم المملكة المتحدة بـ مليونين و320 ألف دولار.

وتم تصدير الشاي التركي خلال العام الجاري لدول جديدة مثل بولندا والكونغو وسلوفاكيا وإيطاليا والبرازيل والجابون ونيوزيلندا والبرتغال ودومينيكا وجمهورية الدومينيكان وتوغو ورواندا.

ويستهدف الاتحاد تجاوز صادرات الشاي خلال العام الجاري لأكثر من 25 مليون دولار والحصول على حصة أكبر من الأسواق العالمية.

وتعتبر ولايات الحوض الشرقي للبحر الأسود بتركيا، وفي مقدمتها ريزة وتليها طرابزون وآرتفين وأوردو وغيراسون من أكثر الولايات إنتاجا للشاي، ويقدر إجمالي المساحة المزروعة فيها 849 كيلومتر مربع، بحسب أرقام وزارة الغابات والزراعة لعام 2019.