وقعت البيان 131 شركة تمثل أعمالها نحو 1000 مليار دولار سنويًا بما في ذلك باير وفولفو وديكاثلون وإيكيا ونستله ودانون وهاينكن وإيباي ويونيليفر.

وجاء في البيان: "تشعر شركاتنا بتأثيرات زيادة الظواهر الجوية المتطرفة بسبب تغير المناخ وكلفتها، لا يمكننا تحقيق هذا التحول بطريقة آمنة وفعالة بمفردنا. إن المؤسسات المالية وشركات الطاقة والحكومات جميعها لها دور حاسم تضطلع به".

وكتبت الشركات المجتمعة ضمن تحالف "نحن جادون في مجال الأعمال"، "باعتبارنا مشترين ومستخدمين للطاقة في النظام العالمي، نحن نضطلع بدور مهم عبر إرسال إشارة واضحة حول استخدامنا للطاقة في المستقبل".

وهي تتطلع إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف خلال العقد الحالي.

وهو هدف تقول إنه يمكن تحقيقه من خلال "مضاعفة القدرة الكهربائية من المصادر المتجددة بثلاث مرات ... ومضاعفة معدلات نشر كفاءة الطاقة بحلول عام 2030".

في العام الماضي، وبمناسبة انعقاد النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مصر، مارست 200 شركة ضمن مبادرة "نحن جادون في مجال الأعمال" ضغوطًا على الحكومات عبر مناشدتها الحفاظ على "التزامها بالحد من ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية والتحرك السريع من أجل العمل على ذلك"، من دون الدعوة الى تدابير ملموسة.

خلافا للعام الماضي، لم توقع البيان شركات مثل مايكروسوفت وسانت غوبان وأتش أند ام.