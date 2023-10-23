وسيوفر الصندوق، الخاضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع، نافذة محلية للوصول إلى استراتيجيات بلاكستون الائتمانية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، إذ ستقدم النافذة منصة بلاكستون الائتمانية الخاصة بالمؤسسات للمستثمرين المؤهلين من غير الأميركيين، وخاصة في الإمارات.

ويعد صندوق الجديد، أول صندوق ائتماني عالمي خاص للمستثمرين المحترفين في الإمارات، وذلك بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والسلع في يناير 2023 ، عن إطلاق نافذة للوصول إلى الأصول التي لطالما كانت متاحة فقط للمستثمرين المؤسسيين على وجه الخصوص.

وتستثمر استراتيجيات بلاكستون الائتمانية الخاصة والموجهة نحو إنتاج الدخل في الديون الأولية لكبرى الشركات الخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، مع التركيز في المقام الأول على الديون الأولية والديون ذات الفائدة المعومة.

علاوة على ذلك، تعد بلاكستون الائتمانية، واحدة من أكبر شركات إدارة الائتمان في العالم، وتتمتع بخبرة واسعة في الاستثمار في مجال الائتمان الخاص، إذ تشكل استراتيجيات الائتمان الخاصة بها أكثر من نصف قيمة منصة بلاكستون للائتمان والتأمين، والتي تبلغ قيمتها السوقية ٢٩٥ مليار دولار أميركي.

من جانبه قال رئيس شركة بلاكستون لحلول إدارة الثروة الخاصة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، رشمي مدان، "نشهد اليوم طلبًا قويًا على الائتمان الخاص، ونؤمن بأن العائد العشري في فئة الأصول يشير إلى وجود فرصة حقيقية لتحقيق عوائد مماثلة لأداء تلك الأصول تاريخيًا، مع تحمل المخاطر التي تلحق بالديون الأولية المضمونة".

وقال محمد سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار "Invest AD"، "ستمكننا هذه الشراكة الاستراتيجية مع بلاكستون من توفير منصة ائتمانية خاصة شبه نقدية لعملائنا، وذلك لأن الائتمان الخاص يمتلك القدرة على إنتاج عوائد قوية كجزء من محافظ المستثمرين، وبناء على ذلك، يسرنا الدخول في شراكة مع الشركة الرائدة في هذا المجال لتوسيع قاعدة فئة الأصول هذه".