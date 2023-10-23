وعلى العكس، أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، وسط مخاوف متعلقة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وواصلت إسرائيل شن المزيد من الضربات الجوية على غزة، في الوقت الذي اشتبك فيه جنودها ميدانيا مع مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، داخل القطاع الفلسطيني المحاصر، خلال مداهمات محدودة.

وتراجع مؤشر السوق السعودي 1.9 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم شركة علم 4.5 بالمئة، وانخفاض سهم أرامكو السعودية 0.3 بالمئة.

وتخلى مؤشر سوق دبي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.6 بالمئة، وهو تراجع للجلسة الثامنة على التوالي، وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 2.1 بالمئة.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.3 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، مع استمرار تركيز المستثمرين على الوضع في الشرق الأوسط، في ظل بذل جهود دبلوماسية لاحتواء التصعيد في غزة.