ويترقب المستثمرون العديد من الأحداث هذا الأسبوع، بما في ذلك اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وإصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

ولكن الأخبار الرئيسية اليوم الاثنين كانت ارتفاع العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 5.021 بالمئة، مدفوعة بتسليم المستثمرين لفكرة أن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة وخاصة في الولايات المتحدة.

وإلى جانب ذلك فإن احتمال تحول التصعيد في غزة إلى صراع إقليمي أوسع يبقي الأسواق في حالة تأهب مع استمرار العمليات العسكرية وإرسال الولايات المتحدة مزيدا من القطع العسكرية إلى المنطقة.

تحركات الأسعار

استقر مؤشر الدولار عند 106.1، مع ارتفاع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.06075 دولار، واستقرار الجنيه الإسترليني عند 1.2170 دولار.

وعلى الرغم من أنه لم يرتفع بنفس وتيرة العائدات، تلقى الدولار دعما نتيجة الارتفاع المطرد لها.

وسجل الين الياباني في أحدث التداولات 149.95 للدولار، بعد تراجعه لفترة وجيزة في وقت مبكر اليوم الاثنين إلى 150.14، وهو مستوى لم يحدث منذ الثالث من أكتوبر عندما اشتبه المتداولون في تدخل بنك اليابان لرفع الين إلى مستوى 150.