وكان الارتفاع الكبير في العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والذي يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ومعيار لتكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم، مدفوعًا بتسعير المستثمرين لنمو أقوى في الولايات المتحدة بالإضافة إلى حالات التراجع المالي.

وارتفعت العائدات على السندات طويلة الأجل سريعا، بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي، إن قوة الاقتصاد الأميركي وسوق العمل الجيدة قد تبرر المزيد من التشديد النقدي.

ولامس العائد على السندات لأجل 10 سنوات 5.004 بالمئة الاثنين، مرتفعًا حوالي 8 نقاط أساس خلال الجلسة.

تحركات الأسواق

هبط مؤشر داو جونز الصناعي 48.35 نقطة بما يعادل 0.15 بالمئة إلى 33,078.93 نقطة، بحلول الساعة 14:02 بتوقيت غرينتش.

كما هبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 9.48 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 4,215.18 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 39.19 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 12,943.16 نقطة.