تجري السلطات الصينية عمليات تفتيش في مواقع "فوكسكون" في مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية وجيانغسو شرقا، كما تجري تحقيقات على الموقع بشأن استخدام الشركة لأراض في مقاطعتي خونان وخوبي، وفق ما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية الأحد.

ولم تحدد تفاصيل عمليات التفتيش التي تجريها السلطات ولا المخالفات التي يمكن أن تكون "فوكسكون" ارتكبتها.

تعد "فوكسكون" من بين أكبر المنتجين للإلكترونيات، ومن أبرز جهات الإمداد لهواتف "آيفون" التي تنتجها شركة "آبل".

ويأتي التحقيق في وقت تستعد تايوان التي تحظى بحكم ذاتي وتطالب بها بكين كمنطقة تابعة لها وتعهّدت استعادتها، لانتخابات رئاسية مقررة في يناير.

وأفاد نائب رئيس الوزراء التايواني، تشينغ وين-تسان، الاثنين، بأن هدف بكين يتمثّل بـ"تشويه ديموقراطية تايوان".

وقال "في دولة ديموقراطية، يجب أن يتم اختيار الزعماء والرؤساء في بيئة خالية من التهديدات والحوافز والتدخل والتحريف، ليعبّر الفرد بحرية عن رغباته".

وأضاف "لا نريد أن تؤثّر عوامل صينية على الانتخابات".

كما أعرب عن دعمه لـ"فوكسكون" قائلا للصحافيين، "نعتقد بأن جميع استثمارات الأعمال التجارية التايوانية في الصين متوافقة مع القانون".

وتابع "يجب ألا تكون عرضة للرقابة أو التدخل السياسيين".

ولفت رئيس الوزراء تشين شيان-جين، إلى أنه قبيل الانتخابات التايوانية المقبلة، "ستواصل الحكومة متابعة احتياجات رجال الأعمال التايوانيين ودعمهم".

تعد "فوكسكون" المعروفة باسمها الرسمي "Hon Hai Precision Industry"، أكبر جهة توظيف في القطاع الخاص الصيني، إذ توظف أكثر من مليون شخص على مستوى البلاد.

وأفادت الشركة الأحد، بأنها ستتعاون مع السلطات المعنية في ما يتعلّق "بالعمليات ذات الصلة"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

دخل مؤسس الشركة الملياردير، تيري غو، الذي تخلى عن إدارتها قبل أربع سنوات، في السباق لرئاسة تايوان كمرشّح مستقل.

وأشار بعض معارضيه إلى علاقاته الوديّة مع القيادة الصينية، نظرا لدوره في "فوكسكون"، لكن غو يصر على أنه "لم يكن يوما تحت سيطرة" بكين.

ويعد نائب الرئيسة التايوانية، لاي تشينغ-تي، حاليا المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات.