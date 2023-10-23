وعرضت شيفرون 171 دولارًا لكل سهم من أسهم هيس، مما يعني ضمنا علاوة قدرها حوالي 4.9 بالمئة عن آخر إغلاق للسهم.

"من المتوقع أن ينضم الرئيس التنفيذي لشركة هيس كورب، جون هيس إلى مجلس إدارة شركة شيفرون بمجرد إغلاق الصفقة"، حسبما ذكرت الشركتان في بيان.

تأتي الصفقة بعد أسابيع من تقديم شركة إكسون موبيل عرضًا بقيمة 60 مليار دولار لشراء شركة "بايونير ناتشورال ريسورسز"، والتي من شأن هذه الصفقة أن تجعل من إكسون أكبر منتج في أكبر حقل نفطي أميركي.