كما تراجعت إيرادات الشركة المملوكة بنسبة 51 بالمئة من قبل شركة سابك، خلال ذات الفترة بنسبة 45.2 بالمئة إلى 3.08 مليار ريال، مقابل 5.64 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وأعادت شركة ينساب سبب صافي الخسارة خلال التسعة أشهر الأولى 2023، إلى انخفاض الكميات المنتجة و المباعة نتيجة لتوقف جميع مصانع الشركة لأعمال الصيانة الوقائية كما هو معلن عنه في موقع تداول بتاريخ 20 نوفمبر 2022، والتوقف المؤقت لمصانع الشركة بسبب عطل فني كما هو معلن عنه في موقع تداول بتاريخ 21 أغسطس 2023، بالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات عن مستواها في الفترة المماثلة من العام السابق بالرغم من انخفاض تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.

وفيما يتعلق بالربع الثالث من العام الحالي، تكبدت الشركة خسائر قدرها 44 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 69.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

كما تراجعت إيرادات الشركة خلال ذات الفترة بنسبة 17.01 بالمئة إلى 1.1 مليار ريال، مقابل 1.59 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وأعادت الشركة سبب ارتفاع صافي الخسارة إلى انخفاض الكميات المنتجة و المباعة نتيجة للتوقف المؤقت لمصانع الشركة بسبب عطل فني كما هو معلن عنه في موقع تداول بتاريخ 21 أغسطس 2023، بالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لبعض المنتجات بالرغم من انخفاض تكلفة بعض مدخلات الإنتاج .