وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع بأكثر من ثلاثة بالمئة في الأسبوع السابق.

وأثرت المخاوف الجيوسياسية على المعنويات مع تحذير واشنطن من خطر كبير على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، بينما زادت الضغوط بفعل قفزة في عوائد السندات الحكومية.

ومن بين الأسهم المحركة الرئيسية اليوم، سهم فيليبس الذي صعد واحدا بالمئة مع رفع شركة التكنولوجيا الصحية الهولندية توقعاتها للعام بأكمله.

وقفز سهم إنديفيور ستة بالمئة بعد أن قالت شركة الأدوية إنها ستدفع 385 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية.

ومما حد من المكاسب، تراجع أسهم الطاقة 0.8 بالمئة مقتفية أثر تراجع أسعار النفط الخام.

وخلال الأسبوع، سيتابع المستثمرون أرباح شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل مايكروسوفت وألفابت في حين سيكون قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي الخميس موضع التركيز أيضا.