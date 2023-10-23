وقال يب جون رونج استراتيجي السوق في آي.جي "كانت أسعار الذهب ترتفع بدعم من التدفقات التي تبحث عن ملاذ آمن في ظل الصراع بالشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، ويبدو أن التركيز على المساعدات الإنسانية وتأمين إطلاق سراح رهائن يشير إلى أن الاجتياح البري المحتمل يمكن أن يتأخر".

وبعيدا عن التطورات الجيوسياسية، سيترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية من بينها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة والمؤشرات الأولية لمديري المشتريات حول العالم.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0552 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1975.99 دولار للأونصة، وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1987.30 دولار.

ووصلت أسعار الذهب الجمعة لأعلى مستوياتها منذ منتصف مايو وصعدت بنحو تسعة بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين مع إقبال المستثمرين على الملاذ الاستثماري الآمن وسط مخاوف من تصاعد الحرب في قطاع غزة، بين إسرائيل وحماس إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.25 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 891.07 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1100.84 دولار.