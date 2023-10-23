وأبقت المخاوف من تحول حرب إسرائيل على "حماس" في قطاع غزة، إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا الأسواق في حالة من الترقب بعد تعرض قطاع غزة لضربات جوية إسرائيلية في وقت مبكر من الاثنين ونشر الولايات المتحدة المزيد من القطع العسكرية إلى المنطقة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع ترقب المستثمرين لاجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في وقت لاحق من الأسبوع.

ووصلت عوائد السندات لأجل عشر سنوات لنحو 4.98 بالمئة، بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة الخمسة بالمئة الأسبوع الماضي إثر تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بأن قوة الاقتصاد الأميركي والأوضاع في سوق العمل قد تبرر المزيد من التشديد النقدي.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 106.28، وانخفض اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0574 دولار.

وسجل الين الياباني 149.93 للدولار في أحدث التداولات، بعد تراجعه لفترة وجيزة في وقت مبكر من اليوم الاثنين إلى 150.14، وهو مستوى لم يتكرر منذ الثالث من أكتوبر، عندما اعتقد المتداولون أن بنك اليابان المركزي تدخل لدعم العملة.

وقال ماسافومي ياماموتو كبير استراتيجيي العملات في ميزوهو للأوراق المالية في طوكيو إنه يبدو أن مجموعة من المستثمرين يراهنون على أن بنك اليابان سيدافع عن مستوى 150، فيما يرى آخرون أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية هو السبب وراء مواصلة صعود الدولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين في أحدث التعاملات 3.6 بالمئة إلى 30670.63 دولار.