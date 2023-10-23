وقال مصرف الراجحي في البيان إن صافي الربح في الربع الثالث من العام 2023 بلغ نحو 4.16 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، مقابل نحو 4.3 مليار ريال كان قد سجلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكان اقتصاديون استطلعت بلومبيرغ آراءهم قد توقعوا أن يحقق البنك أرباحا فصلية بنحو 4.08 مليار ريال.

وأرجع البنك التراجع في صافي الربح الفصلي إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.6 بالمئة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية، وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

وفي المقابل انخفض اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 4.7 بالمئة، نتيجة انخفاض في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابل ذلك زيادة في مصروف الاستهلاك. بالإضافة الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 490 مليون ريال الى 379 مليون ريال بنسبة 22.7 بالمئة.

وخلال فترة التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، تراجعت الأرباح الصافية بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي، إلى نحو 12.45 مليار ريال، بالمقارنة مع 12.75 كان قد سجلها خلال نفس الفترة من 2022.

ومصرف الراجحي السعودي يعد واحد من أكبر المصارف بالشرق الأوسط، وبدأ أعماله منذ أكثر من 50 عام ووصل رأسماله إلى 40 مليار ريال في العام 2022 ومقره الرياض، ومدرج في البورصة منذ 1988.