ونقلت الوكالة الكورية الجنوبية الرسمية عن كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون الاقتصادية "تشوي سانغ-موك"، أنه سيتم توقيع الاتفاقيات يومي الأحد والاثنين خلال منتدى استثمار ثنائي، الذي يعقد بمناسبة مرور 50 سنة من التعاون في مجال البناء بين البلدين، بعد محادثات قمة بين الرئيس يون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتغطي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك النفط الخام، والطاقة، والهيدروجين، والإحصاء، والمنتجات الغذائية والطبية، بحسب الوكالة.

ومن بين الاتفاقيات عقد بين شركة النفط الوطنية الكورية، التي تديرها الدولة، وشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، لإنشاء احتياطي مشترك من النفط الخام يبلغ 5.3 مليون برميل في منشأة تخزين في مدينة أولسان الكورية الجنوبية بحلول عام 2028.

وبموجب الاتفاق، سيكون لكوريا الجنوبية حقوق الأولوية في شراء النفط في حالات الطوارئ المتعلقة بالعرض والطلب، وستحصل على إيجار طوال فترة مدتها 5 سنوات.

وستتفق الحكومتان أيضا على مبادرة التعاون في واحة الهيدروجين، والتي ستدعو إلى إنشاء مجموعات عمل منفصلة لكل خطوة من سلسلة قيمة الهيدروجين بدءا من إنتاجه وحتى توزيعه واستخدامه ودعم المشروعات ذات الصلة بشكل منهجي بين الشركات في البلدين.

وبالإضافة إلى ذلك، ستوقع وكالات الإحصاء في البلدين اتفاقية حول تبادل المعلومات والموارد المتعلقة بالإنتاج الإحصائي.

وذكر "تشوي" للصحفيين أن الصفقات الجديدة ستضيف إلى مذكرات التفاهم والعقود التي تبلغ قيمتها 29 مليار دولار والتي تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد لسيئول في نوفمبر الماضي.

وقال أيضا إن هناك نتائج مملوسة في أكثر من 60 بالمئة من المشاريع بقيمة 29 مليار دولار، بما في ذلك وضع حجر الأساس لمشروع مصنع "شاهين" للبتروكيماويات في مدينة أولسان وإنشاء صندوق رأس مال مشترك بقيمة 160 مليار دولار.

وفي غضون ذلك، شاركت الشركات الكورية الجنوبية في تقديم عطاءات بقيمة 25 مليار دولار من إجمالي 50 مليار دولار من المشاريع التي سيتم تنفيذها فيما يتعلق بمدينة نيوم السعودية، وهي مبادرة لتطوير مدن ذكية وصديقة للبيئة في منطقة تبوك شمال غرب المملكة.