تدرس الحكومة البريطانية، برئاسة ريشي سوناك، خفض رسوم الدمغة، وإجراء تخفيض ضريبي منفصل لأعلى 5 ملايين شخص دخلا في المملكة المتحدة، بحسب ما كشفته صحيفة "ديلي تلغراف".
أسباب التخفيضات الضريبية
- التخفيضات الضريبية الجديدة تأتي بعد الهزائم الأخيرة التي تكبدها حزب المحافظين الحاكم في الانتخابات الفرعية.
- تستهدف هذه الخطوة تحفيز الناخبين قبل الانتخابات العامة المتوقعة في نهاية عام 2024.
- بحسب صحيفة "ديلي تلغراف" قد يرفع حزب المحافظين عتبة ضريبة الدخل.
- يسعى كبار مسؤولي حزب المحافظين إلى تضمين خفض رسوم الدمغة في بيانهم الانتخابي في العام المقبل إذا تحسن أداء الاقتصاد.
- أجرت الحكومة البريطانية استطلاع رأي للتعرف على الخطوة التي ستعزز موقف الحزب أكثر من غيرها قبل الانتخابات العامة.
- ذكر تقرير لصحيفة "التايمز" أن حزب المحافظين يناقش ما إذا كان سيمضي قدماً في تخفيضات رسوم الدمغة أو إلغاء ضريبة الميراث بدلاً من ذلك.
- قد يتم الإعلان عن الإجراءات الجديدة في وقت مبكر من ميزانية الربيع في 2024.