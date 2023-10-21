وأظهرت أرقام الربع الثالث من عام 2023 تحقيق المجموعة إيرادات بقيمة 351.8 مليون درهم، بزيادة قدرها 23.8 بالمئة على أساس سنوي. وجاء الأداء القوي لمجموعة ملتيبلاي مدعوماً بالنمو في قطاعاتها الاستراتيجية الأربعة (+9% على أساس سنوي) ونتيجة دمج "ميديا 247" و"ليفل" اعتباراً من أول يوليو 2023، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وارتفع هامش إجمالي الربح بنحو 50 بالمئة، ما يعكس تحسناً قدره 128 نقطة أساس مقارنة بالربع الثالث من العام 2022.

وبدا هذا النمو واضحاً من خلال توزيعات الأرباح التي بلغت 194.37 مليون درهم من المحفظة العامة للمجموعة، والزيادة في الربح ليعكس التغيير في العملة المستخدمة للمشروع التركي المشترك "كاليون" من الليرة التركية إلى الدولار الأميركي.

وسجلت المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 زيادة ملحوظة في الأرباح بلغت 811.17 مليون درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة، بزيادة قدرها 199 بالمئة على أساس سنوي.

وتحرص مجموعة ملتيبلاي على الاستفادة من أي فرص استحواذ مستجدة ذات قيمة تراكمية مجدية في جميع أنحاء العالم، للتوسع بأعمال شركاتها التابعة وتطوير ذراعها الاستثمارية.

وتواصل المجموعة، عبر ذراعيها الاستثماريين، "ملتيبلاي" و"ملتبلاي+" إظهار براعة مالية مميزة عبر اقتناص فرص استثمارية واعدة ومربحة في جميع المجالات.

وتشمل قطاعات الاستثمار الحالية لـ ملتيبلاي: التنقل، والطاقة وخدمات المرافق، والإعلام والاتصال، واللیاقة الصحیة والجمال. بينما تحافظ "مليبلاي+" على استراتيجيتها في الاستثمار الشامل في مختلف القطاعات بهدف تحقيق عائدات مجدية.

وتبلغ قيمة المحفظة السوقية العامة لشركة "ملتيبلاي+" حالياً 33.28 مليار درهم، مقارنة مع استثماراتها الأولية البالغة 15.43 مليار درهم.