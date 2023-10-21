وسجل سهم "تسلا" أسوأ أسبوع له هذا العام، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعا بنحو 96 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن.

وفي الربع الثالث من العام الجاري، سجلت "تسلا" إيرادات بقيمة 23.35 مليار دولار، وأرباح قدرها 1.85 مليار دولار، وهو ما جاء أقل من التوقعات، كما أنها منخفضة مقارنة بالربع السابق، كما أن الأرباح كانت أقل من الربع نفسه من العام الماضي.

كما أعلنت شركة السيارات الكهربائية العملاقة عن أول انخفاض ربع سنوي في المبيعات هذا العام، حيث سلمت 435,059 سيارة، في حين انخفضت الهوامش إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات بعد أن خفضت "تسلا" أسعار سياراتها بشكل متكرر.

وفي مكالمة الأرباح، قدم ماسك رؤية متشائمة للغاية، بشأن الاقتصاد، وشدد على أن خفض التكاليف وتقليل الأسعار سيكون ضروريا لشركة تسلا في الأرباع القادمة، كما ذكر مراراً وتكراراً تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على ثقة المستهلك.