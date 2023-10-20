تحركات الأسهم

خلال الساعة الأولى من التداولات، انخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 48.90 نقطة أو بنسبة 0.15 بالمئة إلى 33365.27 نقطة.

ونزل المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 4.15 نقطة، أو بنسبة 0.10 بالمئة، إلى 4273.85 نقطة.

كما هبط المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 28.40 نقطة، أو بنسبة 0.22 بالمئة، إلى 13157.77 نقطة.

وتتجه المؤشرات الأميركية لتسجيل خسائر أسبوعية تقترب من متوسط 2 بالمئة.