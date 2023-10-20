وأفادت بيانات إدارة الجمارك الاتحادية في سويسرا، الجمعة، أن الميزان التجاري قد سجل فائضا بقيمة10.5 مليار فرنك سويسري (11.7 مليار دولار) مقارنة بنحو 9.5 مليار فرنك سويسري خلال الربع الثاني.

وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 0.8 بالمئة بعد انخفاض بنسبة 1.6 بالمئة خلال الربع الثاني.

كما أظهرت البيانات في الوقت نفسه تراجعت الواردات بنسبة 0.6 بالمئة.

وارتفع الفائض التجاري في سبتمبر الماضي إلى نحو 5 مليار فرنك سويسري مقارنة بـ3.13 مليار فرنك سويسري في أغسطس الماضي.

وأظهر بيان آخر صادر عن اتحاد الساعات السويسري أن صادرات الساعات ارتفعت بنسبة 3.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 مليار فرنك سويسري في سبتمبر الماضي.