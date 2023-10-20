وأضاف، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن"هذا الحقل يُعد من الحقول الغازية المهمة التي تحظى باهتمام الوزارة، يبلغ إنتاجه الحالي من (50-60) مليون قدم مكعب قياسية يوميا، ونخطط الى زيادته الى 100 مليون قدم مكعب قياسي باليوم وينتج الحقل أيضاً كمية 1200 طن من الغاز السائل،وإنتاج ألف برميل من المكثفات".

وقال عبدالغني إن "الحقل يعتمد التوليد الذاتي في إنتاج الطاقة الكهربائية لتشغيل منشآته وجميع مرافق الحقل" .

وأشار عبد الغني إلى"اعتماد منشآت الحقل على التكنلوجيا المتقدمة، واللجوء الى الحفر الأفقي لزيادة كميات الغاز المستثمرة من الحقل الحدودي".