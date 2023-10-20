وذكر معهد بروكينغز، وهو مؤسسة غير ربحية في الولايات المتحدة، في تقرير جديد، الخميس، أن الفقر يتزايد بشكل أسرع في الضواحي الأميركية بثلاثة أضعاف زيادته في المدن الكبرى.

وأوضح التقرير أن ما يقارب نصف الناس في الولايات المتحدة، وتحديدا 47 بالمئة يعيشون في الضواحي، و21 بالمئة يعيشون في مدن كبرى.

بينما يعيش 18 بالمئة من السكان في مناطق صغيرة ومتوسطة الحجم، و14 بالمئة يعيشون في المناطق الريفية.

وأكد التقرير أن مجتمعات الضواحي في مناطق ولايات الجنوب والغرب والغرب الأوسط، بما في ذلك واشنطن العاصمة وهيوستن وسان فرانسيسكو ويوتا وسانت لويس ومينيابوليس، شهدت أكبر الزيادات في الفقر خلال السنوات القليلة الماضية، كما لم يشهد أي مجتمع في الضواحي انخفاضًا في عدد سكانها من الفقراء بين عامي 2019 و2022.

واعتبر التقرير أن التحول في جغرافيا الفقر في أميركا هو نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإسكان في المناطق الحضرية، وانتقال المزيد من الأشخاص المتنقلين والأثرياء إلى المدن على مدى العقدين الماضيين، مما ساعد على رفع الإيجارات وأسعار المساكن، مما أدى إلى أزمة القدرة على تحمل التكاليف في المدن في جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، ارتفعت تكاليف الإسكان أكثر، مما دفع العديد من ذوي الدخل المنخفض إلى الضواحي، كما نمت مجتمعات الضواحي واجتذبت عددًا أكبر من السكان في السنوات الأخيرة، وانتقلت الوظائف، بما في ذلك العمالة منخفضة الأجر، بشكل متزايد خارج النطاق الحضري.

وذكر التقرير أن ارتفاع فقر الضواحي يشكل تحديًا للعديد من مناطق الضواحي التي ليس لديها أنظمة نقل جماعي قوية بشكل خاص، وتفتقر إلى شبكة قوية من المجموعات غير الربحية التي تساعد الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، وليس لديها خدمات اجتماعية ممولة جيدًا.

وأوضحت معهد بروكينغز أن واحد من كل 10 أفراد من سكان الضواحي بالولايات المتحدة يعيش في فقر، بنسبة 9.6 بالمئة، مقابل واحد في كل 6 أفراد بالمدن الرئيسة، بنسبة 16.2 بالمئة.