وتابع سوزوكي للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء أنه يتعين على اليابان أن تراقب عن كثب الأسواق المالية، بما في ذلك النفط والأسهم.

وعندما سئل عن مسار اتجاه الين الضعيف، رفض التعليق على مستويات العملة، قائلا إن القيام بذلك من شأنه أن يسبب ارتباكا في السوق.

الين الياباني مقابل الدولار على وشك الانزلاق إلى ما بعد 150 ينا مقابل الدولار، وهو المستوى الذي يعتبره بعض اللاعبين في السوق خطًا أحمر من شأنه أن يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل، كما فعلت في العام الماضي.

وقال سوزوكي "من المهم أن تتحرك العملات بثبات بما يتماشى مع الأساسيات الاقتصادية ... يتم تحديد أسعار العملات من قبل الأسواق من خلال عوامل مختلفة".