وأضاف خلال مؤتمر في نيويورك أن تداعيات هذه التوترات "تبقى غير معروفة"، مؤكدا "لقد روعني الهجوم على إسرائيل ويروعني احتمال سقوط أرواح بريئة أخرى".

واستمر التوتر في الشرق الأوسط في التصاعد مع قيام إسرائيل بدك غزة بمزيد من الضربات الجوية، الخميس، ووسط مخاوف من اتساع الصراع في المنطقة وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي.

من جهة أخرى، قال باول إن مسؤولي البنك المركزي الأميركي يتحركون بحذر بشأن السياسة بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة العام الماضي وذلك لإتاحة الوقت للتشديد النقدي لإبطاء التضخم.