وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أنَّ الحقل يعمل على تطوير موارد النفط الصخري من خلال استخراج الغاز الصخري على مدار العقد الماضي.

كما أوضحت أن الشركة العاملة بالحقل تسعى أيضًا لتحقيق ابتكارات تكنولوجية لتعزيز إنتاجه.

وباعتباره أول حقل للغاز الصخري واسع النطاق في الصين، دخل التطوير التجاري في عام 2014، وأصبح حقل فولينغ مصدرًا للطاقة لأكثر من 70 مدينة على طول حزام نهر اليانجتسي الاقتصادي في الصين.

وفي سبتمبر الماضي، كشفت بيانات رسمية صينية أن إنتاج الصين من الفحم الخام بلغ 3.05 مليار طن، بزيادة 3.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية ارتفاع إنتاج الصين من الفحم الخام بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي ليصل إلى 380 مليون طن.

وأوضحت الوكالة أن النمو في إنتاج الفحم الصيني كان أعلى بنسبة 1.9 نقطة مئوية عن نظيره لشهر يوليو.

وأشارت إلى أن الصين استوردت 44.33 مليون طن من الفحم الشهر الماضي، بزيادة 50.5 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما كان النمو في واردات الفحم الخام أقل بنسبة 16.7 نقطة مئوية عن نظيره لشهر يوليو.