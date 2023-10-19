بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة عن أعلى مستويات في الجلسة قبل تصريحات من المقرر أن يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة0.41 بالمئة، ليصل إلى 33525.82 نقطة.

وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 0.23 بالمئة، إلى 4304.88 نقطة. بينما استقر المؤشر ناسداك عند مستوة 13320.96 نقطة دون تغيير يذكر.

وفي بداية التداولات، قفز سهم "نتفليكس" بنسبة 18 بالمئة وهو أعلى رتفاع للسهم منذ شهر يناير لعام 2021، قبل أن يقلص مكاسبه إلى أكثر من 15 بالمئة، ليصل إلى 399 دولار.

وزاد عدد المشتركين في "نتفليكس" خلال الربع الثالث من العام الجاري بواقع 8.76 مليون مشترك حول العالم، بأعلى عن التوقعات البالغة 5.49 مليون مشترك.

وبلغت إيرادات الشركة 8.5 مليار دولار بما يتفق مع التوقعات، بينما بلغت أرباح الشركة الصافية في الربع الثالث 1.67 مليار دولار.