وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 13 ألفا إلى 198 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 212 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

الأرقام المعلنة لطلبات البطالة الأسبوع الماضي، تعد هي الأدنى في ثمانية أشهر مع استمرار الشركات في الإبقاء على موظفيها على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة التي تهدف لتهدئة أوضاع الاقتصاد وسوق العمل بالبلاد.