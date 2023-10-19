وقال الصندوق، في بيان الخميس، إن إصدار الصكوك الدولية المقومة بالدولار، موزع على شريحتين، الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار، مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2028، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار، مدتها 10 سنوات، تستحق عام 2023.

وتمت تغطية الطرح سبعة مرات، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 25 مليار دولار (94 مليار ريال تقريباً)، ما يعكس ثقة المستثمرين في الصندوق، بحسب البيان.

سيتم توجيه عائدات الطرح لأغراض الصندوق العامة، وستدرج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.

ويأتي إصدار الصكوك ضمن برنامج الصكوك الدولية حديث الإنشاء من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وذلك عقب إصدار الصندوق لسندات خضراء بقيمة 8.5 مليار دولار (ما يعادل 30.87 مليار ريال) موزعة على طرحين في عامي 2022 و2023 تضم سندات خضراء تصدر لأول مره لمئة عام، وأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي، وحصوله على قرض مجمّع بقيمة 17 مليار دولار (ما يعادل 63.75 مليار ريال) في نوفمبر 2022، ضمن استراتيجيته لتنويع مصادر تمويله.